Движение затруднено на М-4 «Дон» в районе Геленджика после ДТП с двумя жертвами

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По предварительным данным, авария произошла сегодня в 12:22 по московскому времени. Предварительно известно, что водитель автомобиля «КИА», следовавший в крайней правой полосе в направлении села Кабардинка, приступил к перестроению, не убедившись в безопасности маневра. В результате он допустил столкновение с автомобилем «БМВ», который двигался по левой полосе. От полученного удара иномарку отбросило на грузовой автомобиль «Шакман», после чего легковой автомобиль совершил наезд на металлическое леерное ограждение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля „БМВ“ скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации последствий аварии задействованы экстренные службы города. Движение на аварийном участке автодороги М-4 «Дон» затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспортные потоки в реверсивном режиме. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Наталья Решетняк