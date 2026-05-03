Движение поездов на калининградском направлении восстановлено после аварии в Литве

Поезда калининградского направления, остановленные из-за схода вагонов с метанолом на территории Литвы, возобновили движение. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Как уточняется в сообщении перевозчика, в 15:15 со станции Гудогай (расположена в Белоруссии вблизи границы с Литвой) отправился поезд №147 Москва – Калининград. Вслед за ним было восстановлено движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград. «Поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения», — отметили в БЖД.

Белорусские железнодорожники организовали поддержку пассажиров задержанных составов на станциях Гудогай и Молодечно. Им было предоставлено питание, питьевая вода и медицинское сопровождение. Также был обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов.

Напомним, ранее в воскресенье БЖД сообщала о задержке пяти пассажирских поездов калининградского направления. Причиной стал сход с рельсов в Каунасском районе Литвы локомотива и нескольких цистерн с метанолом, следовавших из Дуйсбурга. Это уже вторая авария на литовской железнодорожной инфраструктуре за последние дни. В пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе сошли с рельсов несколько платформ с щебнем.

Движение поездов через Литву, являющуюся основным сухопутным транзитным коридором в Калининградскую область, полностью восстановлено.