Двое подростков в Ижевске распылили перцовый баллончик перед водителем трамвая

В Ижевске возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) после того, как двое подростков повредили трамвай и распылили перцовый баллончик перед лицом водителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Инцидент произошел 2 мая на остановке «ул. Халтурина» в трамвае №12. Двое подростков разбили двери вагона, а затем распылили перцовый аэрозоль в лицо водителя, который пытался пресечь их действия.

Информация о происшествии появилась в сообществе «МДПС Ижевск» во «ВКонтакте». В комментариях очевидцы уточнили, что причиной конфликта стал отказ подростков оплатить проезд — водитель заблокировал двери, после чего они начали крушить салон и распылили баллончик.

Одного из подростков задержали, второму удалось скрыться. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.