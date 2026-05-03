Велопробег в Ставрополе собрал около 1,3 тысячи участников

В Ставрополе продолжается череда предпраздничных акций. 3 мая состоялся традиционный велопробег «Спасибо деду за Победу!». Около 1,3 тысячи велосипедистов проехали по магистральным улицам, сообщили в администрации города.

Колонна со Знаменами Победы и флагами страны начала движение от площади 200-летия и финишировала на Аллее Славы в парке Победы. Велосипедистов сопровождали автоинспекторы, скорая помощь и машина звукоусиления городских спасателей. На финише участники развернули около полусотни метров Георгиевской ленты.

В парке Победы также открылась традиционная городская Стена памяти «Народная Победа». Памятное мероприятие, посвящённое этой патриотической экспозиции, состоится 6 мая.

Мария Хоперская