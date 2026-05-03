В Дагестане дезинфекцию подтопленных зон завершат до 20 мая

В Дагестане обработку подвалов и подтопленных участков от инфекций намерены закончить до 20 мая. Об этом на заседании оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, доложила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Алжанбекова.

Ведомство, опираясь на данные администраций Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов, определило, сколько потребуется специализированного оборудования и дезинфицирующих средств. Также был составлен список объектов, которые необходимо обработать в обязательном порядке.

Мария Хоперская