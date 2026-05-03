Сочи и Нальчик связал прямой авиарейс со 2 мая

Со 2 мая из Сочи вновь открыты прямые авиарейсы в Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Перевозки осуществляет авиакомпания ЮВТ АЭРО на самолетах CRJ200. Полеты выполняются по средам и субботам.

Жители Нальчика получили удобный доступ к Черному морю и крупнейшему авиахабу Юга России. В свою очередь, сочинцы могут легко добраться до Нальчика, известного бальнеологического курорта с минеральными источниками и живописными горами.

Мария Хоперская