Сочи и Нальчик связал прямой авиарейс со 2 мая

Со 2 мая из Сочи вновь открыты прямые авиарейсы в Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Фото: пресс-служба аэропорт Сочи

Перевозки осуществляет авиакомпания ЮВТ АЭРО на самолетах CRJ200. Полеты выполняются по средам и субботам.

Жители Нальчика получили удобный доступ к Черному морю и крупнейшему авиахабу Юга России. В свою очередь, сочинцы могут легко добраться до Нальчика, известного бальнеологического курорта с минеральными источниками и живописными горами.

Мария Хоперская

