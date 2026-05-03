Археологи завершили раскопки древнего могильника у села Бжид на Кубани

Археологи завершили полевые исследования на территории древнего могильника в районе села Бжид в Туапсинском районе Краснодарского края. За время раскопок специалисты обнаружили 59 средневековых погребений. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы проводились в рамках подготовки участка под хозяйственное освоение.

«Хозяйственное освоение и строительство на земельном участке, в границах которого расположен памятник археологии, допускается только после проведения комплекса археологических полевых работ. Задачи раскопок — точная фиксация и научная оценка с полной характеристикой обнаруженного материала, его датировка и установление исторической ценности», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Памятник археологии в районе Бжида был открыт в 1977 году сотрудником туапсинского музея М. К. Тешевым. Первые раскопки здесь проходили в 1989–1991 годах, тогда ученые исследовали более сотни разновременных погребений, включая дольмен «Бжид».

Уникальность археологического комплекса заключается в том, что он непрерывно функционировал как минимум 500 лет. В могильнике зафиксированы разные обряды погребения: кремация и ингумация (трупоположение), захоронения конных воинов и отдельные ямы с останками животных.

Погребальные сооружения представлены грунтовыми ямами, небольшими курганами и каменными ящиками. Некоторые из них окружены кромлехами — конструкциями из вертикально вкопанных продолговатых камней.

Среди найденных в этот полевой сезон артефактов — оружие, керамическая посуда, украшения и детали конской сбруи. Общая коллекция находок составила 378 предметов. После камеральной обработки, атрибуции и изучения все они будут переданы на постоянное хранение в государственный музей.

Наталья Решетняк