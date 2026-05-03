Штормовые волны до 3,5 метра ожидаются у побережья Анапы

Волны высотой до 3,5 метра и ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду ожидаются в ночь на 4 мая в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Росгидромете.

Синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды во второй половине ночи. Северо-восточный ветер будет постепенно усиливаться, а опасное волнение моря сохранится вплоть до вечера понедельника. Стихия может привести к чрезвычайным ситуациям в порту и акватории.

Волны, по оценке Росгидромета, способны повредить причальные стенки, деформировать причалы и спровоцировать аварии на судах, которые не успели укрыться в безопасной гавани. Кроме того, существует риск падения портовых и строительных кранов.

На суше сильный ветер может повредить кровлю зданий и рекламные щиты. Не исключены обрывы линий электропередачи и, как следствие, отключения объектов жизнеобеспечения.

Жителей и туристов призывают держаться подальше от моря, не парковать машины у старых деревьев и шатких конструкций. «Будьте внимательны и осторожны», — подчеркнули в ведомстве.

Наталья Решетняк