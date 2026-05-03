Прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели водителя в ДТП под Невинномысском

Прокуратура Ставропольского края инициировала проверку соблюдения ПДД в связи с ДТП на трассе под Невинномысском. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Согласно предварительной информации, инцидент произошел утром в субботу, 2 мая. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. После аварии обоих водителей госпитализировали, однако один из них скончался в медицинском учреждении.

Прокуратура города Невинномысска проводит проверку. В ходе разбирательства будет дана оценка обеспечению безопасности движения на указанном участке дороги. Кроме того, специалисты проверят, насколько оперативно пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Мария Хоперская