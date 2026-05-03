Минтранс сообщил о новой схеме движения на подходах к Крымскому мосту

Новая схема организации дорожного движения, направленная на оптимизацию досмотра автотранспорта перед Крымским мостом, начала действовать 29 апреля. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Распределение транспортных потоков осуществляется на транспортной развязке «Тамань – Волна», расположенной на 134-м км автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. На этом рубеже организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции и ФГУП «УВО Минтранса России».

Согласно новой схеме, водители, следующие к инспекционно-досмотровым комплексам для прохождения аппаратного досмотра, от 134-го км продолжают движение по муниципальной дорожной сети Таманского сельского поселения через съезд на транспортной развязке 139-го км. Для водителей, направляющихся на ручной досмотр, предусмотрено движение в прямом направлении от 134-го км к месту прохождения процедур.

В целях организации нового трафика к началу курортного сезона 2026 года на участке 139–140-й км автодороги А-290 была устроена дополнительная полоса движения.

Для усиления мер безопасности автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив главами субъектов изданы соответствующие нормативно-правовые акты. Введено временное ограничение движения для гибридных транспортных средств и электромобилей. Для них предусмотрен альтернативный маршрут по автодороге Р-280 «Новороссия». Также на Крымском мосту действуют ограничения для всех грузовых транспортных средств общей снаряженной массой более 1,5 тонны независимо от наличия груза, если в СТС указан тип «грузовой».

Надзор за дорожной обстановкой на подходах к мосту осуществляют региональные управления Госавтоинспекции. Для проезда по мосту всем водителям необходимо пройти обязательный досмотр на спецкомплексах. При себе требуется иметь СТС и водительское удостоверение. При выборочной проверке документов необходимо быть готовым предъявить паспорт (допустима электронная версия из приложения «Госуслуги»).

Транспортные средства следует подготовить к досмотру: открыть все отделения, ниши и полости для осмотра сотрудниками транспортной безопасности на предмет наличия запрещенных веществ и предметов. Перечень запретов зафиксирован в нормативных актах, включая федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ.

В Минтрансе подчеркнули, что досмотровая инфраструктура задействована в объеме, необходимом при текущей интенсивности движения. В праздничные дни и активный туристический сезон она будет работать на полную мощность для оперативного пропуска транспорта с учетом кратного увеличения трафика.

В среднем досмотр одного легкового автомобиля занимает шесть минут (при минимальной загруженности), автобуса – до 15 минут. Ручной досмотр проходит быстрее аппаратного, в связи с чем водителям рекомендуется брать меньше багажа и компактно его упаковывать.

