В аэропортах Минвод и Ставрополя 3 мая задерживаются 16 рейсов

Утром 3 мая в аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя задерживаются 16 рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэрохабов.

Из порта Минвод позже запланированного вылетят борты в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москву (Внуково). Позже прилетят рейсы из Красноярска, Санкт-Петербург, Москвы, Екатеринбурга. Всего – 13 самолетов.

В воздушной гавани Ставрополя задерживается рейс в Москву, а также два борта из Питера и столицы. Подобные ограничения могут быть связаны с недавними атаками БПЛА.

Мария Хоперская