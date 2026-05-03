Житель Ставрополя пострадал в ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель. Авария произошла вечером 2 мая на улице 45 Параллель, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу «Приоре». Последней управлял 23-летний автомобилист. В результате случившегося 28-летний пассажир «Приоры». Его госпитализировали.

Автоинспекторы установили, водитель «Нивы» управлял транспортом в состоянии опьянения. В отношении него собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, что предусматривает лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 45 тыс. руб.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская