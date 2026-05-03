В красноярском селе сгорело 14 домов

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа сгорело 14 двухквартирных домов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края, по данным которой в этих домах проживало 38 человек.

Пожар начался около 11:00 3 мая. Его причиной, как указали в надзорном ведомстве, приступившем к проверке обстоятельств происшествия, стало неосторожное обращение с печью жителя одного из домов.

По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, площадь пожара, который удалось локализовать спустя несколько часов, составила 800 кв. м. Он быстро распространился из-за сильного ветра. В тушении задействовано более 20 единиц техники.

В Кучерово проживает около 360 человек.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 3 мая крупный пожар произошел в селе Новоильинка Томской области. Там сгорело 16 домов. Как сообщил приехавший в село губернатор Владимир Мазур, в сгоревших домах зарегистрировано 12 человек. Восемь из них переехали к родственникам, четверых отправили в пункт временного размещения.

Валерий Лавский