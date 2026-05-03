Площадь виноградников в Крыму достигла 23,5 тыс. га

Площадь виноградников в Крыму по состоянию на 1 января 2025 года достигла 23,5 тыс. га. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства Республики Крым со ссылкой на данные Крымстата. В 2026 году планируется закладка виноградника на площади не менее 900 га.

Согласно статистике, валовой сбор винограда в 2025 году составил 118,68 тыс. тонн. При этом объем производства виноградного вина достиг 7 043 тыс. декалитров.

В ведомстве также привели динамику валового сбора винограда за последние шесть лет. Так, в 2020 году показатель составлял 100,82 тыс. тонн, в 2021-м — 123,49 тыс. тонн, в 2022-м — 130,86 тыс. тонн. В 2023 году было собрано 115,22 тыс. тонн, в 2024-м — 123,05 тыс. тонн.

В минсельхозе республики напомнили, что региональным проектом «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» (входит в Государственную программу развития сельского хозяйства) до 2030 года предусмотрена ежегодная закладка виноградников на площади 900 га.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что общая площадь крымских виноградников с 2015 по 2025 год увеличилась на 5,3 тыс. га. «Производственные мощности винодельческих предприятий Республики Крым по объемам переработки винограда в сезон виноделия составляют 2З0 тыс. тонн винограда. Загрузка производственных мощностей по переработке винограда в сезон уборки урожая 2024 года составила З9%. Для производства винограда в объемах, удовлетворяющих максимальную технологическую загрузку, при средней урожайности в 74 ц/га Республике Крым необходимо довести площадь виноградных насаждений до 44 тыс. га»,— рассказали в профильном министерстве.

Наталья Решетняк