МВД: в Сочи задержан мужчина, ранивший подростка выстрелом в грудь

Сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего жителя Сочи по подозрению в стрельбе из пневматического оружия в несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 30 апреля в дежурную часть отдела полиции (Центральный район) УВД по Сочи поступила информация из медицинского учреждения. Сообщалось о госпитализации 14-летнего мальчика с повреждениями кисти руки и грудной клетки.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 55-летний местный житель. Оружие, из которого злоумышленник произвел выстрел, являющееся пневматическим, изъято», — уточнили в пресс-службе полиции Кубани.

В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Мужчина помещен в специальный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту (СПЗЛ).

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Решетняк