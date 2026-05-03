Хоккеисты омского «Авангарда» уступили «Локомотиву» в пятом матче серии

Омский «Авангард» не смог завершить полуфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» в пятом матче. В Ярославле 2 мая сильнее оказались хозяева.

«Авангард» пропускал в каждом периоде, а сам так и не смог поразить ворота соперника, несмотря на большое число опасных моментов. Итоговый счет — 0:4.

«Шайба никак не залетала в ворота. Точка. Сегодня у нас было больше шансов, чем в прошлой встрече, обстучали все стойки ворот, трижды попадали в перекладину. В большинстве не попали в пустые ворота»,— посетовал после игры главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу омичей. В следующий раз команды встретятся в Омске 4 мая. Если «Локомотив», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, вновь победит, то судьба серии решится в ее седьмом матче в Ярославле 6 мая.

В другом полуфинале казанский «Ак Барс» ведет в серии с магнитогорским «Металлургом» 3:1.

Валерий Лавский