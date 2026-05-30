Санкции в цифрах

От санкций США в настоящее время страдают более 35 стран мира, от ограничений ЕС — более 30, от ООН и Великобритании — 14 и 11 соответственно. При этом члены ЕС и ООН обязаны неукоснительно соблюдать и исполнять санкционные режимы, поскольку решения принимаются централизованно.

По общему количеству введенных против страны ограничений первое место занимает Россия — 31,5 тыс. по данным на апрель 2026 года.

Далее по числу наложенных санкций, согласно базе Castellum.ai, следуют Иран (около 6 тыс.), Сирия (2,9 тыс.), КНДР (2,2 тыс.) и Белоруссия (1,9 тыс.).

Самые строгие меры США направлены против Кубы, Ирана, КНДР и России, а ЕС — против России, Ирана, КНДР, Белоруссии и Приднестровья. ООН и Великобритания применяют преимущественно адресные меры (оружейные эмбарго, заморозка активов физических и юридических лиц, запрет на поездки и экспортный контроль), при этом самый объемный пакет ограничений у ООН направлен на КНДР.