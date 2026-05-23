Что главы государств говорили о пересмотре мирового порядка
Владимир Путин
Президент РФ
«На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости»
7 ноября 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Дональд Трамп
Президент США
«Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают»
21 января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании
«Мир, каким мы его знали, исчез…. Мы готовы к тому, что будет дальше»
6 апреля 2025 года в статье для Sunday Telegraph
Эмманюэль Макрон
Президент Франции
«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм. Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции»
28 августа 2023 года на ежегодной конференции послов республики в Елисейском дворце
Фридрих Мерц
Канцлер Германии
«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав»
20 февраля 2026 года на партийном съезде Христианско-демократического союза
Си Цзиньпин
Председатель КНР
«В современном мире царит хаос, и международный порядок рушится»
14 апреля 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом