В Новороссийске отменили ракетную опасность. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Несмотря на отмену сигнала, на территории региона продолжает действовать режим опасности. Власти напоминают жителям и гостям города о необходимости сохранять бдительность и внимательно следить за официальными сообщениями.

Граждан предупредили, что сохраняются риски, связанные с возможным падением обломков беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать приближения к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о подобных находках в экстренные службы.

В администрации также напомнили о действующих ограничениях на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Аналогичные ограничения касаются публикации сведений о местонахождении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

По данным властей, подобные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и недопущение распространения информации, которая может быть использована в ущерб интересам региона. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

Профильные службы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки. Все оперативные подразделения работают в штатном режиме и готовы к реагированию в случае изменения ситуации.

Жителей и гостей города призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации, не распространять неподтвержденные сведения и сохранять спокойствие. В мэрии подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Мария Удовик