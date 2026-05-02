Беспилотную опасность третий раз за сутки вводят в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» снова введен в Пензенской области. Уведомление пришло от МЧС. Угрозу объявляют уже третий раз за сутки.

Граждан просят не выходить на открытые участки на улице. Рекомендуется укрыться в ближайшем здании или паркинге. Если вы дома, не подходите к окнам. Пройдите вглубь комнаты, в которой есть несущие стены. Перед этим отключите свет, газ и воду.

Глава региона Олег Мельниченко предупредил об ограничении мобильного интернета. Он призывает жителей не паниковать и в экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Первый раз сегодня беспилотную опасность объявили в 14:18, затем около 16:30. С момента последнего отбоя мер прошло три часа.

