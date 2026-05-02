10-летняя девочка погибла при пожаре в Балакове
Ночью 2 мая в Балакове произошел пожар, в котором погибла маленькая девочка. Прокуратура Саратовской области начала проверку. Региональное СКР завело дело. Подробности привели пресс-службы ведомств.
ЧП случилось на ул. Вишневая в СНТ «Приморье» (Натальинское МО). Полностью сгорел двухэтажный дом. 10-летний ребенок погиб на месте. 43-летнюю мать и 42-летнего отца госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Для уточнения причины смерти девочки назначили судмедэкспертизу. Заняться ситуацией поручили подчиненным главы прокуратуры и СКР Сергей Филипенко и Дмитрий Костин.