В Саратовской области повысили стоимость бесплатного школьного питания

С 1 мая 2026 года в Саратовской области увеличат финансирование школьного питания. Подробности привели в Telegram-канале «Володин Саратов».

Норматив на одного ребенка увеличили до 120 руб. Мера распространяется на всех учащихся начальных классов. Также льготу получили все школьники 5–11 классов в селах и 15-ти городах области с населением до 100 тыс. человек, учащиеся 5–11 классов льготных категорий в Саратове, Энгельсе и Балакове. Изменения вступили в силу 1 мая.

Надбавки пообещали учителям сельских школ и воспитателям детсадов в 14-ти наиболее удаленных районах Саратовской области (кроме райцентров). Сегодня указанные специалисты получают там самые низкие зарплаты. Учителя получат надбавку 10 тыс. руб., а воспитатели сельских детских садов — 5 тыс. руб. Меры коснутся Духовницкого, Пугачевского, Ивантеевского, Перелюбского, Озинского, Дергачевского, Новоузенского, Самойловского, Балашовского, Романовского, Турковского, Аркадакского, Ртищевского и Хвалынского районов.

О бесплатном питании для учащихся сельских школ спикер Государственной думы Вячеслав Володин впервые заговорил в конце 2025 года. Политик предложил выделить на эти меры из регионального бюджета порядка 2 млрд руб. Тогда же спикер парламента сообщил об отмене для жителей населенных пунктов до 100 тыс. человек платы за детские сады. Подробнее в материалах «Ъ» — Средняя Волга «Как бюджетные пирожки», «И обещал помочь».

Дарья Васенина