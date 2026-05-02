Новая парковка появится в центре Саратова

Новую парковку планируют сделать в Саратове на ул. Советской. Знак «Остановка запрещена» перенесут, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения также решила запретить остановку на четной стороне ул. Зыбина. На ул. Политехнической установят искусственные неровности (лежачие полицейские).

На ул. Загороднева у школы №4 появится пешеходный переход. Там тоже установят «лежачих полицейских». Соответственно, будет действовать ограничение скорости 20 км/ч.

Нина Шевченко