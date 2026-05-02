В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за усиления ветра

Порывы ветра в некоторых районах Новороссийска достигают 15-20 м/с, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. В городе введен режим повышенной готовности в связи с непогодой.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В связи со штормовым предупреждением в Новороссийске провели проверку сиренно-речевых установок на случай ухудшения погоды. По словам Андрея Кравченко, специалисты также расчистили русла рек и ручьев на случай подтоплений, система ливневой канализации подготовлена к приему больших объемов воды.

«Несмотря на неблагоприятный прогноз, возникновения чрезвычайной ситуации в городе не прогнозируется»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, неблагоприятная погода ожидается местами в регионе до 4 мая. Возможны сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра до 20-22 м/с. 3 и 4 мая в отдельных районах ветер может усилиться до 23-28 м/с. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды местами с достижением опасных отметок.

Кристина Мельникова