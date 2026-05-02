Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области второй раз за день

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области второй за сутки. Сообщение пришло от МЧС в приложении.

Граждан просят не выходить на открытые участки на улице и рекомендуют укрыться в ближайшем здании или паркинге. Если вы дома, отключите свет, газ, воду. Укройтесь в комнате с несущими стенами подальше от окон.

Губернатор Олег Мельниченко предупредит об ограничении работы мобильного интернета. Он напомнил, что в экстренной ситуации нужно звонить по телефону 112. Господин Мельниченко призывает пензенцев сохранять спокойствие.

Ранее беспилотную опасность объявляли сегодня в 14:18. В 14:44 режим отменили.

Нина Шевченко