Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Новороссийске

Пешеход 2008 года рождения пострадал в результате ДТП в Новороссийске, об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Авария произошла в Восточном районе вечером 1 мая. Согласно предварительной информации, водитель 2005 года рождения двигалась на автомобиле «Сузуки» по улице Пролетарская, где допустила наезд на подростка. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу №1 Новороссийска.

