Жителям Туапсе предоставят временное жилье после атаки беспилотников

Жителей Туапсе, чьи квартиры и дома пострадали в результате атаки БПЛА, поселят во временное жилье с учетом количества проживающих. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Поадресный обход поврежденных объектов жилой недвижимости в Туапсе начнется в понедельник. По словам Сергея Бойко, после проведения экспертизы гражданам, чье жилье получило повреждения при налете ВСУ, будут предоставлены сертификаты на проведение ремонтов и приобретение имущества.

С жителями Туапсе будет проводить встречи заместитель главы округа Давид Кириченко. Сергей Бойко также подчеркнул, что администрация города окажет содействие людям в расчистке и вывозе мусора из пострадавших помещений.

