Беспилотную опасность объявили в Пензенской области
Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.
Спасатели рекомендуют уйти с открытых участков на улице. Укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Если вы дома, не подходите к окнам. Выключите газ, свет, воду и укройтесь в комнате с несущими стенами без окон.
Губернатор Олег Мельниченко просит пензенцев сохранять спокойствие. Работа мобильного интернета в регионе ограничена. Телефон экстренных служб 112.