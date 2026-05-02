Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Спасатели рекомендуют уйти с открытых участков на улице. Укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Если вы дома, не подходите к окнам. Выключите газ, свет, воду и укройтесь в комнате с несущими стенами без окон.

Губернатор Олег Мельниченко просит пензенцев сохранять спокойствие. Работа мобильного интернета в регионе ограничена. Телефон экстренных служб 112.

