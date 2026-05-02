Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов продолжается в Туапсе
В Туапсе ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
По словам Сергея Бойко, в настоящее время в гостиницах Туапсе находятся 57 человек, которые ранее были эвакуированы с территории вблизи с НПЗ. Работы по ликвидации последствий ЧС ведутся на трех участках.
Днем 2 мая на морском терминале Туапсе полностью ликвидировали возгорание, произошедшее в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь с 30 апреля на 1 мая.