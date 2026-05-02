Более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Сочи и Краснодара

Десятки рейсов задержаны в аэропортах Краснодара и Сочи после снятия ограничений на полеты, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Из Краснодара задерживается один рейс на вылет и три рейса на прилет, отменен полет в Дубай. В сочинском аэропорту задерживаются 12 рейсов на вылет и 21 рейс на прилет. Согласно актуальным сведениям онлайн-табло, из Сочи также отменен рейс в Москву.

В аэропортах Краснодарского края вводились ограничения для обеспечения мер безопасности 1 мая. По данным пресс-службы Росавиации, ограничения на полеты были сняты утром 2 мая.

В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что воздушная гавань работает в усиленном режиме, обстановка является спокойной. За день сочинский аэропорт планирует обслужить 100 рейсов на прилет и 100 рейсов на вылет.

