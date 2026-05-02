Аэропорт Сочи планирует обслужить 200 рейсов 2 мая

До конца дня 2 мая аэропорт Сочи обслужит 100 рейсов на прилет и 100 рейсов на вылет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. После снятия временных ограничений на осуществление рейсов аэропорт работает в усиленном режиме.

«Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме»,— заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.

По данным на 09:50 2 мая, в сочинском аэропорту задержались вылеты 19 рейсов, три борта вылетели с запасных аэродромов. Согласно данным онлайн-табло, к 12:30 количество задержанных рейсов составляет 10 на вылет и 20 на прилет, из Сочи был отменен один рейс на Москву.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов 1 мая. Меры предосторожности, действующие для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 06:22 2 мая.

