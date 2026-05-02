В Новороссийске открыли сезон фонтанов

В Новороссийске состоялся запуск 15 городских фонтанов в Южном, Центральном и Приморском районах. Об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Турецкий, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Турецкий, Коммерсантъ

Замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ заявил, что работы по подготовке фонтанов к летнему сезону велись с опережением графика. Для ремонта фонтанов были закуплены новые насосы высокого давления и необходимое электрическое оборудование, в течение зимы на объектах проводили комплексную очистку и санитарную обработку.

Для круглогодичного обслуживания фонтанов в Новороссийске сформировали отдельную специализированную бригаду. Сотрудники привели в состояние готовности все объекты на территории города.

Кристина Мельникова