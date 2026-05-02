Оперштаб: на морском терминале Туапсе ликвидировали открытое горение

На территории морского терминала в Туапсе ликвидировали открытое горение утром 2 мая, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожар на терминале в Туапсе локализовали в 09:22, после чего специалистам удалось потушить открытый огонь на объекте. Сейчас к ликвидации возгорания привлечены 143 человека и 25 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным оперштаба Кубани, пожар на терминале произошел ночью 1 мая в результате атаки беспилотников киевского режима.

Кристина Мельникова