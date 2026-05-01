«Локомотив» недалеко ушел от «Спартака»

На старте 28-го тура чемпионата России по футболу состоялись два важных матча в борьбе за бронзовые медали. «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» — 1:2, но и «Локомотив» допустил осечку, добившись только ничьей в дерби с «Динамо» — 1:1. Железнодорожники сохранили за собой третье место, но опережают красно-белых всего на два очка.

Матч 28-го тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Матч 28-го тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва)

В прошлом туре ведущие борьбу за выживание «Крылья Советов» доставили на своем поле массу проблем «Локомотиву» и выиграли 2:0, а теперь в Самару приехал «Спартак», который и сам с большим трудом одолел находящийся в зоне вылета «Пари Нижний Новгород». Тогда красно-белые сократили отставание от замыкавших тройку железнодорожников до минимума, и сейчас им представился шанс с помощью московского «Динамо» обогнать их, заняв третье место, которое еще не так давно казалось вообще недосягаемым.

«Спартак» в гостях сразу захватил территорию, хотя «Крыльям» это и нужно было.

Они и «Локомотив» затерзали своими контратаками. А уже на десятой минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота москвичей, когда обычно их исполняющий Эсекьель Барко сам нарушил правила, зацепив в штрафной площади Сергея Бабкина. Фернандо Костанца четко исполнил 11-метровый, и красно-белым снова, как и в матче с «Нижним Новгородом», пришлось отыгрываться. При новом главном тренере Хуане Карседо они уже одержали три волевые победы, но на этот раз его подопечным никак не удавалось материализовать ощутимое игровое преимущество. Где-то им и не везло, как в случае с ударом Руслана Литвинова в штангу или как в эпизоде с участием Пабло Солари, который из убойного положения угодил в защитника Никиту Чернова.

В дебюте второго тайма «Крылья» выручил голкипер Сергей Песьяков, среагировав на коварную передачу Литвинова в расчете на подправление Даниила Денисова, а затем и на очередную угрозу со стороны Солари, опять бившего с расстрельной дистанции. После перерыва преимущество «Спартака» стало уже подавляющим, а на 64-й минуте Манфред Угальде все-таки воплотил его в гол, на скорости обработав острый пас Игоря Дмитриева и вторым касанием послав мяч в угол. Однако, когда показалось, что красно-белые переломили игру, самарцы отличились в редкой контратаке. Причем Кирилл Печенин забил на 77-й минуте с двойным рикошетом от Романа Зобнина и Денисова. Гости попытались вырвать уже хотя бы ничью, а в концовке устроили мощный навал и могли сравнять счет с углового, но Наиль Умяров попал головой точно в Песьякова.

Уступив 1:2, «Спартак» остался на четвертом месте с 48 очками. И у «Локомотива» появился шанс оторваться от него в борьбе за бронзовые медали на четыре балла.

Правда, у красно-зеленых возникли вполне ожидаемые трудности в дерби с «Динамо». И хотя гостившие на «РЖД Арене» бело-голубые сначала чуть не пропустили, когда их голкипер Курбан Расулов чудом отразил удар одноклубника Максима Осипенко по собственным воротам после прострела Данила Пруцева, на 24-й минуте они повели 1:0. Бителло подал угловой на Николаса Маричаля, и уругвайский защитник головой вонзил мяч в сетку. А незадолго до этого хозяева потеряли из-за травмы центрбека Сесара Монтеса, который очень хорош как раз в верховых единоборствах. Заменивший его Жерзино Ньямси тоже уверенно чувствует себя на втором этаже, но в конкретной ситуации не разобрался.

И впереди у «Локомотива» мало что получалось, несмотря на то что динамовцы немало ошибались и давали возможность проводить колючие атаки. В створ до перерыва пробил только Алексей Батраков, да и то Расулов легко справился с ним. Все изменилось во втором тайме после замены Сергея Пиняева на Зелимхана Бакаева, который и организовал ответный гол. Именно его прорыв с правого края посеял панику в динамовской штрафной, и Батраков выкатил мяч Артему Карпукасу практически на открытые ворота. На 53-й минуте железнодорожники отыгрались, и Бакаев тут же создал отличный момент для Дмитрия Воробьева, который ударил в штангу.

Гости остановили этот порыв своими заменами, а Маричаль едва не оформил дубль, когда опять подключился на угловой. Теперь хозяев спас вратарь Антон Митрюшкин. И все-таки тяжелее было бело-голубым, которые ближе к концу встречи уже почти безвылазно сидели в обороне. Но команда Михаила Галактионова понесла вторую кадровую потерю, когда получил повреждение и покинул поле нападающий Николай Комличенко. Причем к тому времени она уже исчерпала лимит замен и была вынуждена доигрывать в меньшинстве.

Матч завершился вничью 1:1, и «Динамо» немного помогло «Спартаку», притормозив «Локомотив», у которого стало 50 очков. Кроме того, по итогам 28-го тура вплотную к железнодорожникам может приблизиться «Балтика», имеющая перед домашней игрой с «Рубином» 46 баллов.

Александр Ильин