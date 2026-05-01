Похитителя кулича из пасхальной композиции в Волжском задержали

Полиция задержала похитителя кулича из пасхальной композиции на проспекте Ленина в Волжском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент произошел рано утром 28 апреля. Оперативникам житель пояснил, что был нетрезв. Он увидел кулич и решил его украсть, но зачем, объяснить не смог.

На мужчину завели административное дело за отказ от медосвидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечается в релизе.

Нина Шевченко