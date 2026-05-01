Бастрыкин заинтересовался ямами в волгоградском хуторе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с плохим состоянием дороги в хуторе Орловском Волгоградской области. Поводом послужила жалоба местных жителей, поступившая через официальное сообщество ведомства «ВКонтакте», сообщили в информцентре ведомства.

Жители ул. Зеленой рассказали, что грунтовая дорога к их домам регулярно размывается, покрыта ямами и колеями. Проезд для машин, включая экстренные службы, затруднен. Региональные инстанции проблему не решили.

В СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Руководитель управления Василий Семенов должен отчитаться об итогах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

