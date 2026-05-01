Более 30 лагерей будут работать в Саратовской области летом

38 загородных лагерей откроются в Саратовской области летом 2026 года. Об этом на совещании в облдуме сообщил министр образования Александр Блатман.

Всего же, по словам главы ведомства, в регионе будет работать 632 детских учреждения отдыха — включая 590 с дневным пребыванием и четыре палаточных. Они примут 52 тыс. детей, из которых 1,8 тыс. — из семей участников СВО.

При этом лагеря на Кумысной поляне в Саратове из-за угрозы БПЛА закрываются. Власти перенаправят часть школьников в Балашовский, Вольский, Марксовский и Энгельсский районы.

Нина Шевченко