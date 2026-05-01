В СКФО в 1 квартале 2026 года спрос на агротуризм вырос на 20%

Спрос на сельский туризм в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 20% за январь–апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом на Кавказском инвестиционном форуме заявил управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Евгений Приходько.

Средний чек туристов достиг 12,5 тыс. руб., а длительность поездок увеличилась, что отражает переход от простых заездов к глубоким впечатлениям. Туристы теперь предпочитают не просто домики в горах, а активное участие в сыроварне, уходе за животными, сборе урожая или дегустациях локальных продуктов, что идеально подходит под возможности СКФО, отметил эксперт.

Господин Приходько представил рейтинг регионов по росту агротуризма на основе данных платформы «Свое За городом», анализа турпотока и инвестиций. Так, Карачаево-Черкесия лидирует с приростом до 30%: летом гости посещают фермы с овцами и лошадьми, зимой сочетают отдых с горнолыжными развлечениями, а всесезонный экотуризм усиливает динамику. Северная Осетия – Алания и Ингушетия делят второе–третье места с 20–25%: в Осетии развивают семейные сыроварни, конные хозяйства и гастротуры выходного дня, а Ингушетия взрывоопасно растет с низкой базы за счет меда, садов и аутентичной кухни. Кабардино-Балкария прибавила 15–20% благодаря симбиозу трекинга, сбора яблок и мастер-классов на форелевых фермах, где акцент на личный опыт.

Ставропольский край показывает стабильные 15%, привлекая винодельнями, фруктовыми садами, лавандовыми полями и клубничными хозяйствами; здесь популярен формат с фотосессиями, пикниками и сезонными сборами. Дагестан и Чечня прибавили по 10%: в Дагестане эффект «нового открытия» усилили семь федеральных грантов на 2026 год для домиков, маршрутов и дегустаций в виноградниках, пасеках и абрикосовых садах. Чечня фокусируется на хозяйствах с местной кухней, а авторы туров вводят нетипичные опции вроде винных дегустаций в семейных садах или альпака-парков.

Эксперты РСХБ прогнозируют дальнейший бум: к концу 2027 года агротуристов по России станет 7 млн, а доход фермеров от направления достигнет 250 млрд руб.

Станислав Маслаков