В Ставропольском крае экспорт молочных товаров увеличился в десять раз

По итогам первого квартала 2026 года в Ставропольском крае в десять раз увеличился объем экспорта молочных товаров. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая стоимость поставок достигла $304 тыс. Росту экспортного сотрудничества способствует реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Местные производители поставляют молочную продукцию в Китай, Казахстан, Узбекистан, а также в Южную Осетию.

Мария Хоперская