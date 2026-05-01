В акватории Морпорта Сочи 1 мая дважды проведут учебные стрельбы

В акватории Морского порта Сочи 1 мая запланировано проведение учебных стрельб. Тренировочные мероприятия состоятся дважды в течение дня — в утренние и вечерние часы. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.

Согласно опубликованной информации, первый этап учений пройдет с 09:00 до 13:00, второй — с 20:00 до 22:00. На указанный период в районе акватории порта будут организованы необходимые меры безопасности.

В МЦУ уточнили, что перед началом мероприятий жителей и гостей курорта дополнительно оповестят с помощью голосового информирования. Граждан попросили сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения городских служб.

Как подчеркнули в центре управления, проведение подобных мероприятий носит плановый характер и направлено на отработку действий профильных подразделений. Такие тренировки проводятся регулярно для поддержания готовности сил и средств, обеспечивающих безопасность прибрежной инфраструктуры и акватории.

Учебные стрельбы в районе морского порта традиционно сопровождаются временными ограничениями доступа к отдельным участкам акватории. Это стандартная практика, применяемая на период выполнения специальных задач. Жителям и туристам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании прогулок, морских экскурсий и иных видов отдыха, связанных с выходом в море.

Власти города также напомнили, что любые громкие звуки в обозначенные часы связаны исключительно с проведением плановых мероприятий и не должны вызывать беспокойства. Дополнительные объявления будут доведены до населения заранее.

Мария Удовик