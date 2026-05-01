Гострудинспекция выявила нарушения на стройке в Ставропольском крае

Гострудинспекция Ставропольского края в ходе рейдовых мероприятий обнаружила несоответствие законодательству взаимодействия с наемными сотрудниками в организации, занимающейся возведением жилых и нежилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При выездной проверке на предприятии зафиксировали нарушения в части оформления трудовых договоров с восемью работниками. Кроме того, этим же сотрудникам не производились доплаты за работу с опасными условиями труда. Также работникам не выдавались средства индивидуальной защиты.

После получения предписания руководство компании устранило выявленные нарушения. Должностные лица, признанные виновными, привлечены к административной ответственности.

Мария Хоперская