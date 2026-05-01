В Ставрополе мотоциклист пострадал в ДТП
В Ставрополе в аварии пострадал 47-летний мотоциклист. ДТП произошло днем 30 апреля в переулке Буйнакском, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, водитель Kawasaki не уступил дорогу автомобилисту. Транспортные средства столкнулись. В результате случившегося мотоциклист получил травмы. Тяжесть последствий снизили мотошлем и защитная экипировка.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.