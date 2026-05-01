«Союзмультфильм» подал иск к жительнице Кисловодска на 30 тысяч рублей

В Кисловодский городской суд Ставропольского края поступили иски от киностудии «Союзмультфильм» к местной жительнице. Компании требуют взыскать с женщины компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Из заявления следует, что ответчица продавала на одном из маркетплейсов товары, аналогичные тем, на которые истец обладает исключительными правами. В сообщении суда не уточняется, о каких именно товарах идет речь.

«Союзмультфильм» просит взыскать со ставропольчанки 30 тыс. руб. компенсации, а также судебные расходы. На данный момент решается вопрос о принятии искового заявления к производству.

Мария Хоперская