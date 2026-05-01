Силы ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник над югом России и морями

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 30 апреля на 1 мая перехватили и уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над рядом российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака отражалась в период с 20:00 30 апреля до 07:00 1 мая по московскому времени. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над морскими акваториями на юге страны.

В Минобороны уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и поражены дежурными средствами ПВО. Дополнительная информация о последствиях на земле в официальном сообщении не приводится.

На фоне ночной атаки в Краснодарском крае зафиксировано происшествие в Туапсе. По данным регионального оперативного штаба, в результате удара беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий на месте были задействованы специальные и экстренные службы. К тушению пожара привлекли свыше 120 человек и 41 единицу техники, включая подразделения МЧС России.

Ситуация в Туапсе развивается на фоне продолжающейся работы по устранению последствий предыдущих происшествий. Ранее в городе завершили тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе, где возгорание произошло после атаки беспилотников 28 апреля. После этого в муниципалитете продолжались восстановительные мероприятия и очистка береговой линии.

По информации местных властей, ранее в Туапсе были восстановлены системы водоснабжения и газоснабжения в пострадавших микрорайонах. Одновременно коммунальные службы продолжали работу по графику, обеспечивая устойчивое функционирование инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что массированное применение беспилотников требует постоянного усиления противовоздушной обороны, особенно в приграничных и прибрежных районах. Южные регионы России, включая Краснодарский край и акватории Черного моря, остаются зонами повышенного внимания для профильных служб.

Оперативные структуры продолжают мониторинг обстановки и реагирование на возможные новые угрозы.

Мария Удовик