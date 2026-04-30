Главные новости за 30 апреля. Кавказ

Глава Дагестана Сергей Меликов уйдет в отставку и перейдет на другую должность. В качестве кандидата на пост главы председатель Народного собрания республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина.

В рамках Кавказского инвестиционного форума-2026 Ставропольский край заключил соглашения о реализации проектов, которые привлекут в регион 126 млрд руб. инвестиций.

Инвестиции в основной капитал Кабардино-Балкарии в 2025 году составили 83,2 млрд руб. Как отметил глава республики Казбек Коков, макроэкономические показатели в Кабардино-Балкарии свидетельствуют о позитивных процессах в экономике.

С начала 2026 года в Ставропольском крае 350 многодетных женщин оформили страховую пенсию по старости досрочно.

В Адыгее построят туристско-рекреационный парк. Он расположится в станице Даховской на площади 96 га.

Выплаты жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, составили 423,3 млн руб. Их получили более 9,8 тыс. человек.