Локальные бренды Кавказа нужно выводить на международные рынки, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Доходы бизнеса в креативной экономике кавказского региона выросли почти на 70% за два года, что в три раза быстрее, чем в среднем по России. По словам Подгузовой, на Кавказе сформировалась уникальная среда, где креативная экономика существует уже сотни лет — в ремеслах, в традициях, в гастрономии — и главный вызов состоит в том, как сохранить эту подлинность и одновременно следовать современным трендам и технологиям, чтобы масштабироваться и становиться точкой роста для региона.

«Газпром» по итогам 2025 года увеличил чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности на 7%, до 1,3 млрд руб. Выручка сократилась примерно на 9%, свободный денежный поток увеличился в восемь раз год к году. Также «Газпром» представил результаты за первый квартал по РСБУ: компания получила чистую прибыль в 147,5 млрд рублей против убытка в 18 млрд рублей годом ранее.

Wildberries выплатил почти 10 млн руб. японскому производителю электроинструментов Makita в 10 судебных делах о контрафакте, где выступал соответчиком с продавцами, сообщает издание Shopper’s. Во всех случаях маркетплейс заключил мировые соглашения. Площадки идут на мировую, чтобы не создать прецедент, считают юристы. Проигрыш в суде грозит тысячами исков от других компаний.