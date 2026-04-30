В Махачкале возбудили дело о ненадлежащем капремонте многоквартирного дома

Махачкалинские следователи провели обыски в региональном фонде капитального ремонта в рамках дела об оказании, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие считает, что должностные лица регионального фонда капитального ремонта, а также управляющей организации, нарушили законодательство при капитальном ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома по ул. Имама Шамиля в Махачкале. «Установлено, что не позднее 7 февраля 2026 года должностные лица фонда и управляющей компании ненадлежаще выполнили работы и оказали услуги не отвечающие требованиям безопасности, что создало реальную угрозу жизни и здоровью жителей указанного дома и могло повлечь тяжкие последствия»,— сказано в сообщении.

В ходе обыска были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.

Наталья Шинкарева