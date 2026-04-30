Главные новости за 30 апреля. Новороссийск
В Новороссийске восстановили экспорт нефти после атаки беспилотников, произошедшей в начале апреля.
Делегация из Новороссийска отправилась в Туапсе для помощи в ликвидации последствий ЧС.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что ситуация с укрытиями на случай БПЛА в городе «далека от идеальной».
Дежурные силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.
Участки пляжа в Анапе отсыпают дополнительным слоем песка в двух местах одновременно.
В Новороссийске прогнозируют ливни, грозы и усиление ветра с 1 по 4 мая.
Из-за отсыпки песка в Анапе запретили доступ людей к пляжам.
В Новороссийске осудят приезжего, пойманного за рулем без водительских прав в нетрезвом состоянии.