Главные новости за 30 апреля. Сочи

В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. За время тушения обращений в медучреждения с признаками отравления не было.

В Туапсинском муниципальном округе введено временное ограничение на использование сырой воды. Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности жителей.

Отопительный сезон в горном кластере Сочи продлен еще на две недели. В Красной Поляне и других населенных пунктах, расположенных в горной местности, подача тепла будет сохраняться до 12 мая.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что оценка ущерба нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, а также определение сроков его восстановления будут проведены после завершения всех работ на объекте. По его словам, ситуация остается сложной и требует участия профильных специалистов для комплексного анализа последствий.

Начало мая на юге европейской части России будет сопровождаться холодной и дождливой погодой. Текущая весна уже вошла в число наиболее холодных за последние годы для региона, включая черноморское побережье.

В Хостинском районе Сочи построят государственную школу на 800 мест. Соответствующее разрешение получил девелопер Nedvex, который готовится к выходу на площадку. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании.

В Туапсе отменены все мероприятия, запланированные на майские праздники. Решение принято муниципальными властями с учетом текущей обстановки и в целях обеспечения безопасности жителей и гостей округа.