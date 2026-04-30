Ставропольский край подписал соглашения на 126 млрд рублей в рамках КИФ

В рамках Кавказского инвестиционного форума-2026 Ставропольский край заключил соглашения о реализации проектов, которые привлекут в регион 126 млрд руб. инвестиций. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как отметил господин Владимиров, в регионе в ходе реализации проектов появится 4,2 тыс. новых рабочих мест. «Одно из заключенных на форуме соглашений касается разработки Малкинского месторождения подземных вод и строительство нового водовода. Он поможет улучшить водоснабжение почти миллиона жителей Предгорного и Кировского округов и городов-курортов Кавминвод. Финансирование обеспечит Банк ДОМ.РФ, а сам проект реализуем в течение пяти лет»,— добавил губернатор.

Наталья Шинкарева